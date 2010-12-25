Доход Wikileaks превысил ?1 млн

Согласно сведениям фонда, который управляет счетами Wikileaks, доход организации, опубликовавшей в этом году более 250 тысяч секретных телеграмм американских дипломатов, превысил в 2010 году ?1 млн , сообщает Газета.ру со ссылкой на Wall Street Journal.

Все средства получены в результате добровольных пожертвований от частных лиц из разных стран мира.

Расходы Wikileaks, по данным организации, составили ?380 тысяч, однако некоторые счета еще не оплачены. В основном средства идут на компьютерное оборудование, оплату интернета и поездки сотрудников Wikileaks.

Фонд отмечает значительный рост пожертвований с момента публикации секретных телеграмм. В связи с этим было принято решение начать выплачивать некоторым сотрудникам Wikileaks, в том числе основателю проекта Джулиану Ассанжу, зарплату. Доход Ассанжа, согласно данному решению, в 2010 году составил ?66 тысяч.

Для сравнения фонд приводит данные, согласно которым руководители Greenpeace получают примерно ?5500 в месяц.