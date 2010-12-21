Чавес: Беларусь возвышается как бастион достоинства и процветания

Лидер Венесуэлы Уго Чавес от имени возглавляемого им правительства поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на состоявшихся в воскресенье в Белоруссии президентских выборах, сообщил венесуэльский МИД.

"Уго Чавес от имени венесуэльского народа и боливарианского правительства самым искренним образом поздравляет народ Республики Беларусь и ее государственные структуры с проявлением демократии во время голосования, в результате которого был переизбран на пост президента страны великий европейский лидер Александр Лукашенко", - цитирует коммюнике РИА "Новости".

В нем также отмечается, что победа Лукашенко будет способствовать "углублению братских связей двух государств, стремящихся к построению справедливого мира".

По мнению МИД Венесуэлы, "сегодня Беларусь возвышается как бастион достоинства и процветания в Европе, конвульсирующей в результате ненасытной алчности транснационального капитала".