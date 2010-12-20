Спецназ разогнал митинг в Минске

В Минске бойцы спецназа и внутренних войск в воскресенье вечером разогнали многотысячный митинг оппозиции на площади Независимости перед Домом правительства Белоруссии.

Как сообщает Радио Свобода, произошли столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка, были задержаны несколько человек. МВД утверждает, что митингующие разгромили центральный вход в правительственное здание. Разбили окна и двери. Лидеры оппозиции назвали это провокацией.

Сейчас внутренние войска вытеснили большинство участников несанкционированной акции протеста с площади Независимости в направлении прилегающих улиц. Милиционеры и военнослужащие выстроились в цепь по периметру площади и вдоль проспекта Независимости.

Из ряда источников поступала также информация о пострадавших.