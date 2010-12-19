МВД и КГБ Беларуси сделали заявление

Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности Беларуси заявляют о готовности пресекать любые противоправные действия «со стороны радикальных политических сил».

Как сообщили УНИАН в Управлении информации и общественных связей МВД Беларуси, такое заявление принято сегодня на совместной коллегии двух силовых ведомств.

«Уровень готовности и оснащенности МВД и КГБ позволяет безусловно выполнить задачу по сохранению общественно-политической стабильности и правопорядка в стране. Располагая информацией о планах и намерениях представителей радикально настроенных политических сил по искусственному нагнетанию напряженности и противостояния в обществе, правоохранительные органы в строгом соответствии с законодательством будут адекватно и решительно пресекать любые противоправные действия, создающие угрозу жизни и здоровью населения», - говорится в заявлении.

Участники совместной коллегии «категорически опровергли заявления альтернативных кандидатов в Президенты о готовящихся спецслужбами Беларуси провокациях» и осудили «любые намерения противопоставить нездоровые протестные амбиции стражам порядка».

«Правоохранительные органы всегда действуют с опорой на граждан. Вместе с белорусским народом и Президентом страны мы готовы достойно завершить выборы, сохранить мир и спокойствие в обществе, уверенно войти в новый 2011 год и строить независимую, сильную и процветающую Беларусь», - отмечается в совместном заявлении МВД и КГБ Беларуси.

В силовых ведомствах убеждены, что «усилиями народа и руководства Беларуси созданы все необходимые условия для свободного и демократического волеизъявления каждого гражданина».

«Единство политической воли Президента и профессионального долга сотрудников правоохранительных органов по защите граждан от посягательств на их конституционные права и свободы является твердым гарантом главенства Закона и неотвратимости наказаний за совершенные преступления. Убеждены, что белорусские граждане, особенно – молодежь, не поддадутся на призывы политических авантюристов и проявят истинную политическую зрелость и ответственность», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, кандидаты в Президенты Беларуси от демократических сил сегодня призвали белорусских избирателей выйти на Октябрьскую площадь Минска 19 декабря после закрытия избирательных участков с требованием провести новые выборы без участия действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО.

Глава ЦИК Беларуси Лидия ЕРМОШИНА назвала такие действия кандидатов в Президенты незаконными, поскольку организаторы акции не обращались к местным властям за разрешением на проведение в этот день массовых мероприятий.