Президент Литвы: власти Эстонии дождались неадекватной реакции политиков из России

Президент Литвы Валдас АДАМКУС считает «политику Москвы» одной из причин произошедших в Эстонии беспорядков.

«Власти Эстонии дождались неадекватной реакции политиков из России», - заявил В.АДАМКУС в Брюсселе на форуме о роли России на сцене международной политики.

Как передает Газетa.ru со ссылкой на пресс-службу президента Литвы, В.АДАМКУС, касаясь конфликтов, возникших в Эстонии в связи с перезахоронением останков советских солдат, сказал, что «Эстония выполнила этот процесс, не нарушая принципов международного права и с должным уважением».

«Нет сомнений, что память о павших должна уважаться, но советская армия не принесла свободу странам Балтии, поэтому можно ли осуждать Эстонию, если останки советских солдат будут перезахоронены из центральной площади Таллина на воинское кладбище», - подчеркнул президент Литвы.

В.АДАМКУС призвал на форуме «искать новые форматы сотрудничества с Россией». «Литва желает видеть демократическую и дружественную Россию, так как только такая Россия могла бы способствовать безопасности не только региона, но и мира», - заявил президент Литвы.