В Стамбуле протестуют против исламизации Турции

Противники исламизации Турции проводят в воскресенье в Стамбуле массовую манифестацию в защиту светского строя и против избрания новым президентом страны представителя правящей клерикальной Партии справедливости и развития (ПСР).

Как сообщает РИА “Новости”, в акции, проводимой на площади Чаглаян в районе Шишли в европейской части турецкого мегаполиса, участвует несколько сотен тысяч человек. По данным СМИ, всего в манифестации примут участие более миллиона жителей Турции.

В руках манифестантов плакаты с лозунгами "Турция была и останется светской!" и национальные флаги страны. На площади Чаглаян развернуто полотнище национального турецкого стяга длиной четыре километра.

В районе проведения манифестации, которую организовали около 500 общественных организаций, приняты усиленные меры безопасности. Для обеспечения правопорядка задействованы несколько тысяч полицейских. С воздуха ситуацию контролируют полицейские вертолеты.

Акция в защиту демократии в Стамбуле - вторая за последние дни в Турции. 14 апреля в Анкаре состоялась аналогичная манифестация, крупнейшая в истории страны, в которой, по разным данным, приняли участие от 500 тысяч до миллиона человек. Она прошла под лозунгами "Республика в опасности!", "Защитим светский строй!"

Манифестация в Стамбуле совпала по времени с резким демаршем Генштаба Турции в адрес правящей партии премьера Тайипа ЭРДОГАНА, с которым он выступил в ночь на субботу. Армейское руководство заявило, что оно с беспокойством следит за ситуацией, связанной с выборами нового президента, и предупредило, что вооруженные силы являются гарантом светского режима в Турции.

Неожиданное заявление Генштаба было сделано после состоявшегося в минувшую пятницу в Турции первого тура президентских выборов.

Единственный претендент на высший государственный пост, глава МИД Абдуллах ГЮЛЬ не набрал в 550-местном парламенте 367 голосов, необходимых для победы в первом туре голосования. Оппозиция сразу же направила запрос в Конституционный суд страны с требованием аннулировать выборы.