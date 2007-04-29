Пенсионер с ножом напал на мошенника

Семидесятилетний пенсионер в Петербурге взял нож и напал на мошенника. Мужчина-вымогатель был вынужден спасаться бегством.

Вымогатель позвонил боевому старичку домой и сообщил, что его сын совершил ДТП и необходимы деньги для «решения вопроса о его невиновности». После этого дедушка связался со своим сыном и узнал, что тот не попадал в ДТП, и, соответственно, никаких денег не требуется, после чего сообщил в дежурную часть ГУВД о вымогательстве денег.

Позже неизвестный позвонил ему снова и сообщил место встречи для передачи денег. Вооружившись ножом, пенсионер направился в условленное место встречи, где к нему подошел молодой человек и сказал, что пришел по поводу решения вопроса. Разозленный вымогательством денег пенсионер набросился на мошенника и нанес ему ножевой удар в область шеи.

Вымогателю удалось убежать от пенсионера, а затем прохожие вызвали ему бригаду «скорой помощи», которая доставила его в больницу. А сам дедушка вернулся домой и сообщил по телефону «02» о преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«ForUm»