Европа напоминает России о невыполненных обязательствах

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА убежден, что заявление Президента России Владимира ПУТИНА о возможности введения моратория на исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) носит, скорее, политический характер, чем оборонный.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 27 апреля поздно вечером, выступая на Брюссельском форуме Фонда Маршалла.

“Это, скорее политическое заявление, чем заявление из области политики безопасности или оборонной политики”, - сказал Х.СОЛАНА.

Он выразил мнение, что Европе и России нужно провести активные консультации по этому вопросу.

При этом Х.СОЛАНА отметил, что Россия также не полностью выполняет свои обязательства в рамках ДОВСЕ, в частности, относительно выведения войск с территории Грузии и Приднестровья.

Как сообщал УНИАН, Президент России В.ПУТИН в ежегодном послании Федеральному собранию России 26 апреля заявил о возможности введения моратория на исполнение ДОВСЕ через несоблюдение его условий Европой, в частности, неприсоединение к настоящему договору стран Балтии и Словакии.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ на пресс-конференции в Осло после неформального заседания Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел, комментируя возможность российского моратория объяснил, что Россия обеспокоена усилением военного присутствия НАТО рядом со своими границами. Кроме того, он отрицал связь ДОВСЕ с выведением российских войск из Грузии и Приднестровья.