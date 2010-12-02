WikiLeaks: Россию описали как "мафиозное государство"

Газета Guardian опубликовала очередную порцию американских дипломатических документов, обнародованных сайтом Wikileaks. В частности, газета цитирует депешу, отправленную из посольства США в Мадриде, в которой содержатся оценки испанского судьи Хосе Гонсалеса.

Более десяти лет он противостоит деятельности русской организованной преступности в Испании. Со ссылкой на тысячи прослушанных телефонных разговоров и допросов, судья утверждает, что Россия практически стала мафиозным государством и невозможно различить, где действует государство, а где – организованные преступные группы. Милиция, спецслужбы и прокуратура превратили взятки в параллельную налоговую систему, “крышуют” преступные сети, используют лидеров преступного мира для нелегальных операций, в т.ч. при торговле оружием и отмывании денег.

На вершине этой системы, известной в России как “вертикаль власти” пишет газета, находится Кремль – основной бенефициарий выстроенной системы откатов, взяток, денег за покровительство и от сомнительных контрактов. (Тут издание напоминает аналогичное высказывание посла США в Москве: "Всё зависит от Кремля... Лужков и многие мэры и губернаторы платят своим инсайдерам в Кремле").

Под уровнем Кремля - широкий слой высокопоставленных чиновников - мэров и губернаторов - собирающих взятки почти как свои собственные налоги.

На следующем уровне вниз - ФСБ, МВД и милиция. Они собирают деньги за покровительство законным и незаконным предприятиям. Криминальные элементы также находятся под этой крышей, а "прямые связи правительства Москвы с преступностью... позволяют некоторым утверждать, что правительство действует более как клептократия, чем правительство".

Гонсалес говорит, что у ФСБ есть два пути устранения криминальных лидеров, отказывающихся сделать то, что от них хотят спецслужбы. Первый - убить. Второй - отправить их в тюрьму, чтобы «ликвидировать его, как конкурента за влияние". Иногда ФСБ отправляет криминальных лидеров в тюрьму для их безопасности.

Наиболее удачливые из преступников могут в итоге попасть в парламент. "Власти поддерживают отношения с криминальными лидерами вплоть до того, что дают им войти в политику и таким образом обезопаситься от уголовных обвинений", - эту цитату газета также приписывает американскому послу.

О возможных связях российского государства и организованной преступности ходит немало слухов. Совсем другое дело – доказать подобные утверждения, замечает Би-би-си в сообщении о публикации в Гардиан. Однако публикация свидетельствует о "высоком интересе американцев к этим вопросам".

Премьер-министр России Владимир Путин четко сформулировал свое отношение к публикациям в Wikileaks, заявив, что они призваны опорочить российское руководство.