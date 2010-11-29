Обама предложил заморозить зарплаты бюджетникам

Президент США Барак Обама предложил на два года заморозить зарплату американским бюджетникам, чтобы сократить федеральные расходы и справиться с бюджетным дефицитом, сообщает Би-би-си.

По его словам, люди, работающие на государство, должны разделить тот груз финансовой ответственности, который несет федеральное правительство.

Тем не менее Обама заявил, что не может пойти на существенное урезание государственных расходов, так как это может нарушить экономический баланс в стране, которая только начала выходить из рецессии.

Общий дефицит американского бюджета превышает более 1 трлн долларов.