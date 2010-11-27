В Европарламенте не знают, в чем суть конфликта вокруг НК

Депутат Европейского парламента Марек СИВЕЦ не считает, что в Европарламенте может состояться “трудная” дискуссия о ситуации, сложившейся в Украине вокруг нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СИВЕЦ сказал на пресс-конференции в пятницу.

“Европарламент – это уважаемый институт, и мы почти каждую неделю вспоминаем Украину. В то же время, я не вижу, что вокруг того, что касается Налогового кодекса, будут трудные дискуссии, я надеюсь, что будет дискуссия больше профессиональная, чем политическая. Больше экономики, чем политики”, - сказал он.

По его словам, в ЕП не знают в чем заключается суть этого конфликта, но следят за заявлениями украинских официальных лиц о том, что новый Налоговый кодекс будет позитивным для украинской экономики.

“Если правительство готовит документ, а люди с этим не соглашаются, мы должны в этом разобраться”, - сказал он.

Говоря об акциях протеста, М.СИВЕЦ также отметил, что на улицах сегодня очень много учителей, представителей исполнительной власти, студентов, рабочих, но немного бизнесменов. “И должно очень серьезное что-то произойти, чтобы они вышли на протест”, - считает он.