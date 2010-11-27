Януковича в Польше некому встретить

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО перенес запланированный на декабрь визит в Польшу на начало 2011 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба МИД Республики Польша.

„Точные даты визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и визита министра Константина ГРИЩЕНКО еще не определена, но они планируются на начало 2011 года”, - отмечается в сообщении.

По данным информированного источника, К.ГРИЩЕНКО, который планировал посетить Польшу 8 декабря, был вынужден отменить визит из-за раннее не планируемого визита главы Польского государства Бронислава КОМОРОВСКОГО в США в тот же день.

Собеседник агентства отметил, что Б.КОМОРОВСКОГО посетить Америку неожиданно пригласил Президент США на Лиссабонском саммите НАТО в конце прошлой недели.

По данным источника, это произошло после того, как глава польского МИД Радослав СИКОРСКИЙ во время своего визита в Киев 17 ноября уже согласовал дату визита К.ГРИЩЕНКО в Польшу на 8 декабря.

Собеседник УНИАН добавил, что Р.СИКОРСКИЙ, который должен был принимать К.ГРИЩЕНКО в Варшаве, поедет с Президентом в США.

Как сообщал УНИАН, вчера глава Польского государства Б.КОМОРОВСКИЙ сказал, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ может посетить Польшу с первый официальным визитом в январе 2011 года.

Справка УНИАН. Украинские и польские дипломаты готовили первый визит В.ЯНУКОВИЧА в Польшу в конце 2010 года, но из-за очень напряженного графика обоих президентов не исключали, что визит сможет состояться лишь в начале 2011 года.

Победитель июльских выборов Президента Польши Б.КОМОРОВСКИЙ уже дважды посетил с визитом Украину, в то время, как инаугурированный главой Украинского государства в феврале В.ЯНУКОВИЧ был в Польше лишь на похоронах трагически погибшего в апреле Президента Леха Качинского.