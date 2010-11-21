Открывается Музей истории Нюрнбергского процесса

Музей истории Нюрнбергского процесса открывается через 65 лет после начала в этом немецком городе международного трибунала над нацистскими преступниками.

Музей открывается в здании земельного суда Нюрнберг-Фюрт, сообщает Газета.ру.

На открытие приехали очевидцы и участники Нюрнбергского процесса.

В свободные от заседаний дни посетители могут осмотреть зал присяжных заседаний, также известный как «Зал 600», где проходили слушания Нюрнбергского и последующего процессов. Именно в этом зале нацисты отвечали на вопросы следователей.

В первом зале верхнего этажа представлены видео- и аудиозаписи, материалы по истории, информация о действующих лицах этого исторического события и о ходе процесса, биографии 24 обвиняемых и их фотографии, фотографии журналистов, освещавших процесс, а также немногие сохранившиеся предметы мебели и утвари, в том числе две скамьи, на которых сидели подсудимые.

Второй тематический комплекс выставки посвящен юридической стороне преследования преступников после 1946 года и последующим процессам, которые тоже проходили в Нюрнберге.

Общая площадь экспозиции - 750 квадратных метров.