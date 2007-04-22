Папе Римскому подарили 15001-ю пару обуви
10:30, 22 апреля 2007Мир
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Бенедикт XVI посетил обувную столицу Италии
Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI посетил город Виджевано, который считается обувной столицей Италии.
Как передает Reuters, понтифику преподнести в подарок 15001 пару обуви - одну дня него самого, оставшиеся для нуждающихся людей во всем мире.
Папе Римскому в подарок достались легкие кожаные туфли из кожи кенгуру. Оставшиеся 15 тысяч пар обуви БЕНЕДИКТ XVI попросил отправить благотворительным организациям, выбранным Ватиканом.
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