Спецназ использовал в Косово просроченные резиновые пули

При разгоне демонстрации сепаратистского движения косовских албанцев "Самоопределение" 10 февраля спецназовцы румынского контингента полиции ООН в Косово применяли резиновые пули, срок годности которых давно истек, заявил в среду вечером в Приштине комиссар полиции ООН в крае Ричард Монк.

Комиссар полиции уточнил, что румынские полицейские использовали резиновые пули типа RB1 1991 года выпуска, срок годности которых - три года.

"Производители ограничивают срок годности резиновых пуль из-за того, что со временем резиновая оболочка затвердевает, и риски применения таких боеприпасов существенно повышаются", - пояснил Ричард Монк.

Косовская и международная полиция применила специальные средства, чтобы предотвратить нападение толпы, выступавшей против предложений международного посредника на переговорах по статусу Косово Марти Ахтисаари, на здания местных миссий ООН, ОБСЕ, Евросоюза, а также правительственных зданий. Ранения и отравления слезоточивым газом получили 82 демонстранта, двое из которых позже скончались, а также восемь полицейских.

Как заявил во вторник в Приштине международный прокурор Роберт Дин, в результате проведенного внутреннего расследования выяснилось, что оба косовских албанца, скончавшихся в ночь с 10 на 11 февраля в приштинской больнице, получили смертельные ранения в результате попадания в голову резиновых пуль, выпущенных именно румынскими спецназовцами.

23 февраля более семидесяти полицейских из Румынии, входивших в состав полицейских сил ООН в Косово, покинули территорию края и вернулись на родину. Среди них оказались и 11 человек, находившихся под следствием по делу о превышении ими своих полномочий при разгоне демонстрации сторонников сепаратистского движения "Самоопределение".

Руководство миссии ООН в Косово выразило сожаление, что румынские власти не приняли во внимание просьбу международных представителей в Косово оставить упомянутых лиц в Приштине для того, чтобы они продолжили дачу показаний следственным органам.

РИА "Новости"