Конституционный суд отклонил иск об импичменте президенту Румынии

Конституционный суд (КС) Румынии отклонил иск парламентариев об импичменте президенту страны Траяну Басеску, сообщает Associated Press. Свое решение суд мотивировал тем, что парламентарии не предоставили достаточных доказательств допущения президентом серьезных нарушений конституционного законодательства.

КС также отклонил обвинения в адрес президента в том, что он разжигает политические разногласия, критикуя правительство и парламентариев. Суд объяснил этот вердикт тем, что президент имеет право на выражение своей политической позиции.

В то же время, суд осудил оскорбительные высказывания президента в адрес других официальных лиц. Речь идет о случае, когда глава государства в телеэфире назвал лжецом премьер-министра страны.

За недоказанностью суд отклонил также обвинения в адрес Т.Басеску в том, что по его приказу велось прослушивание телефонных переговоров членов правительства.

Несмотря на решение КС на 19 апреля с.г. намечено рассмотрение в румынском парламенте вопроса о приостановлении полномочий президента на 30 дней и организации референдума по вопросу импичмента.