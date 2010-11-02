Япония временно отзовет посла в РФ из-за посещения Медведевым Курил

Япония временно отзовет своего посла в России в ответ на посещение президентом России Дмитрием Медведевым Курильских островов, сообщил глава МИД Японии Сейдзи Маэхары.

Посол будет отозван для консультаций в связи с обострившейся после поездки Медведева ситуацией вокруг Курильских островов.

Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Токио Михаила Белого, чтобы вручить ему ноту протеста по поводу поездки Медведева. По словам главы МИД Японии Сэйдзи Маэхары, эта поездка «ранит чувства населения Японии».

В понедельник Дмитрий Медведев прибыл на остров Кунашир, где провел около трех с половиной часов. Это первая поездка главы российского государства на острова, чью принадлежность России уже более полувека оспаривает Япония, отмечает Газета.ру.