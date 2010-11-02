Эксперт: позиция Польши и Швеции может негативно повлиять на Украину

Позиция Польши и Швеции относительно сомнительных перспектив получения членства в Европейском Союзе в течение ближайших 10 лет восточными соседями, в частности Украиной, может стать негативным фактором для мотивации кандидатов.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал ведущий словацкий политический эксперт, президент Института общественных проблем (Братислава) Григорий МЕСЕЖНИКОВ, комментируя позицию внешнеполитических ведомств Польши и Швеции, в которой выражается сомнение относительно перспективы получения членства в ЕС в течение ближайших 10 лет постсоветскими государствами, в частности Украиной.

По мнению эксперта, руководство Словакии, скорее всего, такую инициативу безоговорочно не поддержит. “Поддержка Украины, а также Сербии и Хорватии относительно вступления в ЕС является приоритетом внешней политики Словакии”, - отметил Г.МЕСЕЖНИКОВ.

По убеждению политолога, инициатива Польши и Швеции имеет спорный характер, и может негативно влиять на мотивацию потенциальных кандидатов продвигаться по пути европейской интеграции.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе министры иностранных дел Польши и Швеции Радослав СИКОРСКИЙ и Карл БИЛЬДТ обнародовали совместное письмо, адресованное шефу дипломатии Евросоюза Кэтрин ЭШТОН и комиссару ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефану ФЮЛЕ. В письме, в частности, отмечается, что, скорее всего, Евросоюз не сможет пригласить постсоветские страны, в том числе Украину, к членству в течение ближайших 10 лет.

Польша и Швеция считают, что ЕС должен предоставить «перспективу расширения» для восточных соседей: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

По мнению министров Швеции и Польши, упомянутые страны - соседи ЕС являются европейскими, и поэтому имеют специальный статус, в соответствии с соглашениями ЕС.

При этом главы МИД отметили, что для членства в ЕС шесть стран - восточных соседей должны принять европейские правила и создать законодательство, соответствующее законодательству ЕС, продвигаться к созданию зоны свободной торговли и введению безвизового режима, а также принимать участие в других европейских проектах, таких как сотрудничество в военной, правоохранительной и миграционной сферах.

В связи с этим министры призвали к проведению хорошо подготовленного и существенного саммита со странами - членами «Восточного партнерства», запланированного на 26 мая в Будапеште.