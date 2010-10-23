Польша и Швеция за европерспективу для шести восточных соседей

Польша и Швеция считают, что ЕС должен предоставить «перспективу расширения» для восточных соседей: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Как сообщает «EUobserver», об этом идет речь в совместном письме, подписанном министрами иностранных дел Польши и Швеции Радославом СИКОРСКИ и Карлом БИЛЬДТОМ и адресованном главе дипломатии Евросоюза Кэтрин ЭШТОН и комиссару ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефану ФЮЛЕ.

По мнению министров Швеции и Польши, упомянутые страны - соседи ЕС являются европейскими, и поэтому имеют специальный статус, в соответствии с соглашениями ЕС.

При этом главы МИД отметили, что для членства в ЕС шесть стран - восточных соседей должны принять европейские правила и создать законодательство, соответствующее законодательству ЕС, продвигаться к созданию зоны свободной торговли и введению безвизового режима, а также принимать участие в других европейских проектах, таких как сотрудничество в военной, правоохранительной и миграционной сферах.

В связи с этим министры призвали к проведению хорошо подготовленного и существенного саммита со странами - членами «Восточного партнерства», запланированного на 26 мая в Будапеште.

Р.СИКОРСКИ и К.БИЛЬДТ также считают необходимым разделить финансовый инструмент Европейской политики соседства на две части для сотрудничества отдельно с южными и восточными соседями. На сегодня из общего бюджета этого инструмента в 1,7 млрд евро в год на восточных соседей ЕС выделяется около 600 млн евро. Кроме того, дополнительно 90 млн евро в год предусмотрены бюджетом «Восточного партнерства».

Вместе с тем, министры Швеции и Польши в письме отмечают, что, скорее всего, ЕС не сможет пригласить пост-советские страны к членству в течение ближайших 10 лет.

Совместное письмо было отправлено в ответ на вопросник, подготовленный Еврокомиссией в июле этого года относительно оценки эффективности Европейской политики соседства.

В апреле 2011 года Еврокомиссия планирует утвердить обзор Европейской политики соседства, а перед этим, в феврале, – провести заседание на уровне министров иностранных дел со странами - участницами Европейской политики соседства.