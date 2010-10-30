Первой красавицей планеты назвали 18-летнюю американку

Конкурс "Мисс мира 2010" выиграла представительница США 18-летння Александрия МИЛЛС, финал которого состоялся 30 октября в курортном городе Санья на юге Китая.

Как передает Reuters, второе место заняла представительница республики Ботсвана Эмма ВАРЕУС, а третье место - представительница Венесуэлы Адриана ВАСИНИ.

Всего в конкурсе участвовали более 100 девушек из разных стран мира.

Украинка 21-летння Екатерина ЗАХАРЧЕНКО до 20-ки финалисток конкурса не попала.

В анкете, размещенной на сайте конкурса, говорится, что 18-летняя А.МИЛЛС собирается стать учительницей. Она любит музыку кантри и классический рок, увлекается фотографией и путешествиями.

20-летняя обладательница второго места написала в своей анкете, что в настоящее время совмещает работу с учебой. По словам Э.ВАРЕУС, она увлекается спортом и поэзией. 22-летняя представительница Венесуэлы, в свою очередь, написала в анкете, что учится в медицинском вузе и в будущем хочет работать во Всемирной организации здравоохранения.

Курортный город Санья на тропическом острове Хайнань в Китае принимает конкурс "Мисс мира" пятый раз. Последние пододобные состязания проходили там в 2007 году, когда корону первой красавицы мира завоевала китаянка Чжан СИЛИН.