Во Франции - групповая попытка суицида: 11 человек выпрыгнули из окон

11 человек выбросились сегодня утром из окон третьего этажа здания в небольшом французском городке Ла-Верьер (департамент Ивелин, юго-западнее Парижа).

Как сообщает NEWSru, точные обстоятельства происшествия до сих пор не ясны. Известно только, что групповая попытка самоубийства произошла после какого-то конфликта между проживавшими в здании людьми.

Среди получивших травмы различной тяжести - семь взрослых людей, трое детей, один грудной ребенок. Всем им в настоящее время оказывается помощь, их доставляют в местные больницы.