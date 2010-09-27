Украинские моряки переупрямили пиратов

12:41, 27 сентября 2010
Мир
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Захватчики оставили судно „Lugela”

Сегодня ночью было освобождено судно „Lugela” с 12 украинскими моряками, захваченное сомалийскими пиратами 25 сентября.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, это подтвердил заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО представителям украинских СМИ.

По его словам, во время пиратской атаки экипаж действовал в соответствии с предварительно разработанным планом и в полном составе закрылся в машинном отделении с достаточным запасом питьевой воды и продуктов питания.

Согласованные и четкие действия украинских моряков не позволили пиратам изменить направление движения судна и направить его в сторону Сомалийского побережья. Пробыв на неуправляемом судне почти двое суток, пираты покинули его в ночь на 27 сентября.

Состояние здоровья моряков удовлетворительное.

После проведения проверки технического состояния судна команда продолжила выполнение рейса по предварительно установленному маршруту, сказал Р.ДЕМЧЕНКО.

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