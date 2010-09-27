Экологи остановили работу крупнейшего в мире угольного порта

Около 50 активистов движения "Приливная волна", борющихся против изменения климата на Земле, проникли на территорию крупнейшего порта по отгрузке угля компании "Port Waratah Coal Services" рано утром 26 сентября, спустились по веревкам в аппаратное отделение и приковали себя к механизмам погрузочных кранов, передает Reuters.

Представитель компании, в ответ на вопрос действительно ли работа порта парализована из-за акции протеста организации "Приливная волна", ответил: "Да, все верно".

Эта акция стала очередной в цепочке аналогичных мероприятий вышеназванной группы, утверждающей, что экспорт угля из Австралии способствует глобальному потеплению.