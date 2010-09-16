Сегодня в Брюсселе встретятся главы государств ЕС
09:58, 16 сентября 2010Мир
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Состоится заседание Европейского Совета
Сегодня в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС).
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, лидеры Евросоюза планируют обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества со стратегическими партнерами ЕС.
Среди основных задач – определение ряда мероприятий для усиления эффективности европейской внешней политики.
Кроме того, лидеры стран - членов Европейского Союза оценят прогресс в деятельности Рабочей группы по экономическому управлению.
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