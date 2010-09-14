Генпрокурор Польши не увидел злой воли Москвы

Польские власти планируют подписать с РФ меморандум по делу о расследовании причин Смоленского катастрофы, который должен способствовать улучшению сотрудничества следователей обоих государств по этому делу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил генеральный прокурор Анджей СЕРЕМЕТ в программе “Fakty po Faktach” в понедельник вечером.

Он сказал, что меморандум планируется подписать во время визита российских следователей в Польшу 14-15 октября, выразив надежду, что этот документ будет способствовать улучшению сотрудничество между сторонами.

В то же время генпрокурор заявил, что не видит «никакой злой воли» со стороны россиян в расследовании катастрофы.

По его словам, российские власти пообещали в ближайшие недели передать польским давно ожидаемые результаты вскрытия жертв Смоленской катастрофы.

А.СЕРЕМЕТ объяснил длительную процедуру передачи этих документов внутренними бюрократическими процедурами в России.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Польшу будут переданы очередные 7 томов расследования, которое ведет российская прокуратура, а после 20 сентября уже будет готов перевод ранее переданных 20 томов документов.

Представитель пресс-службы Главной военной прокуратуры, которая расследует катастрофу, сказал УНИАН, что российские следователи на данный момент передали польским следователям „практически полный” ответ на одно из шести направленных обращений.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года Президент Польши Лех Качинский с женой и делегацией польских высокопоставленных лиц погибли в авиакатастрофе во время захода на посадку на военный аэродром в Смоленске.

В августе представитель Польши в российской Межгосударственной авиационной комиссии Эдмунт КЛИХ заявлял о проблемах с доступом к материалам расследования Смоленской катастрофы.

Представители крупнейшей оппозиционной польской партии "Право и справедливость" обвиняют польские и российские власти в нежелании выяснить настоящие причины трагедии, отмечая, что ряд важных документов дела до сих пор не передан польским следователям.

Польская прокуратура объясняет длительную передачу документов длительной процедурой правовой помощи, в рамках которой согласно Чикагской конвенции сотрудничают польские и российские следователи.

Польские и российские власти заявляли о намерении подписать специальный документ, который улучшит сотрудничество при расследовании Смоленской катастрофы в первые дни после трагедии.