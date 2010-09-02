В Мексиканском заливе снова взрыв буровой нефтевышки

В Мексиканском заливе, в 130 км от побережья штата Луизиана, к западу от того места, где в апреле этого года произошел разлив нефти, взорвалась буровая нефтевышка, сообщает Би-Би-Си.

Представитель береговой охраны США сообщил, что о взрыве стало известно около 14.30 по Гринвичу.

Семь вертолетов, два самолета и четыре лодки уже направились к месту происшествия.

Сообщается, что 13 рабочих, находившихся на вышке, упали за борт. Пока не ясно, удалось ли потушить пожар.