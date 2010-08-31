Посольство РФ в Минске забросали бутылками с зажигательной смесью

Неизвестные в понедельник вечером бросили бутылки с зажигательной смесью в здание Посольства РФ в Минске, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

"Около 22.50 (23.50 мск) на территорию российского посольства были брошены две бутылки с горючей жидкостью. Одна из них попала в припаркованный на территории посольства автомобиль", - сказал представитель МЧС Беларуси.

Он добавил, что "как такового пожара не было", помощь пожарных не потребовалась.

В дежурной части ГУВД Минскгорисполкома сообщили, что сейчас по происшествию проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Остатки горючей жидкости изъяты для экспертизы, также устанавливаются личности бросавших бутылки", - сообщили в ГУВД