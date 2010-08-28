Тысячи посетителей Британского музея были эвакуированы из-за утечки газа

Восемь тысяч посетителей и сотрудников Британского музея (British Museum) в Лондоне были эвакуированы из здания в субботу днем в связи с предполагаемой утечкой газа.

Как передает телерадиокорпорация BBC, ряд посетителей знаменитого музея подняли тревогу из-за неприятного запаха, после чего все люди были выведены из здания.

"В музее около 12.30 произошел инцидент, связанный с газом. Никто не пострадал, но в музее была оперативно проведена эвакуация. Полиция расследует причины случившегося", - сообщила пресс-секретарь музея.

По словам представителя Скотланд-Ярда, эвакуация была проведена "только в качестве меры предосторожности". В качестве основной версии случившегося полиция выдвигает поломку системы кондиционирования воздуха в здании музея, который располагается в районе Блумсбери в центре Лондона.

Британский музей является одной из самых известных достопримечательностей Лондона. В его коллекции, которая открыта для посетителей бесплатно, за исключением некоторых специализированных выставок, хранятся произведения искусства разных эпох из разных уголков мира, в том числе вывезенные британцами из других стран в колониальный период.