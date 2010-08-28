Путин на «Ладе-Калине» приехал на строительство нового космодрома

Россия начала строительство нового космодрома «Восточный» в Амурской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, сегодня премьер-министр России Владимир ПУТИН на автомобиле «Лада-Калина» прибыл на площадку проведения геолого-изыскательных работ по строительству Российского национального космодрома «Восточный», где ознакомился со схемой и макетом будущего космодрома.

В.ПУТИН открыл памятный знак о начале работ по строительству космодрома. На большой гранитной стеле надпись: «Здесь будет сооружен космодром». Глава правительства РФ лично сдернул белую ткань с каменной стелы. Дотронувшись до знака, В.ПУТИН сказал: «Считайте, что начало положено».

Он подчеркнул, что космодром «Восточный» призван подтвердить высокий космический статус и лидирующие позиции России в этой сфере, а также обеспечит РФ независимый доступ в космическое пространство для всех типов космических кораблей и аппаратов, в том числе и для пилотируемых, также и для долгосрочных программ изучения Луны, Марса.

Руководитель Российского космического агентства Алексей ПЕРМИНОВ сообщил, что на космодроме планируется построить две пусковые установки, соответствующую инфраструктуру для подготовки ракет к запуску, монтажные корпуса. Кроме того, строится специальный комплекс для подготовки космонавтов и для проведения медицинского обследования. Он подчеркнул, что важное значение придается строительству взлетной полосы.

По словам А.ПЕРМИНОВА, космодром «Восточный» позволит уже к 2020 г. перевести на него решение 40% задач российской орбитальной группировки космических аппаратов, в том числе пилотируемые полёты, метеонаблюдение, связь, телевещание, навигацию, дистанционное зондирование Земли научного назначения.

«При этом доля задач, решаемых с использованием космодрома «Байконур», снизится с 65 до 11%. Доля пусков ракет-носителей с нового космодрома к 2020 г. составит 45%, с «Плесецка» - 44% и с «Байконура» - 11%», - сказал А.ПЕРМИНОВ.

Как сообщал УНИАН 15 октября 2009, Россия планирует выделить 400 млрд. рублей (около 13 млрд. долл.) на строительство космодрома «Восточный». По данным Роскосмоса, первый автоматический запуск запланирован на 2015 год, пилотируемые аппараты должны полететь с амурского космодрома в 2018 году. На этапе строительства к работе будет задействовано 20-25 тыс. человек.