На Филипинах директор школы взял в заложники 30 детей (фото)

В столице Филиппин Маниле директор школы захватил школьный автобус, в котором находятся 32 ученика его учебного заведения. По последним данным он устроил для детей экскурсию, после чего пригрозил взорвать внутри автобуса гранату.

По некоторым данным преступник также вооружен автоматом и револьвером. Ранее появлялись предположения, что участниками захвата заложников были грабители, пытавшиеся уйти от преследования после нападения на банк, сообщает Associated Press.

Захвативший автобус человек утверждает, что не намерен причинить детям боль и пообещал не открывать первым огонь.

По его словам, он готов сдаться , если власти пообещают, что дадут возможность получить образование 145 детям из бедного пригорода Манилы. "Я хочу вернуться домой к моим детям, я сдамся, если политики предоставят гарантии, что эти дети закончат колледж", - сказал мужчина.

Автобус окружен бойцами спецназа. Власти ведут переговоры с преступником, пытаясь убедить его отпустить заложников. Уже известно, что директору школы даны гарантии выполнить его требования.

Последний захват в заложники учащихся на Филиппинах произошел в августе прошлого года. Тогда левая группировка повстанцев, преследуемая правительственными войсками, захватила учеников протестантской религиозной школы в г.Кабасалан. Около 20 боевиков в течение двух часов удерживали в заложниках десятки школьников. Однако, когда к месту происшествия прибыли солдаты и полиция, боевики оставили заложников и сбежали. Никто из учащихся не пострадал.

РБК