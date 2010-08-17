Осквернили памятную доску на дворце президента Польши
22:43, 17 августа 2010Мир
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Нападавший бросил банку фекалий
Полиция задержала 71-летнего мужчину, бросившего во вторник банку с фекалиями в мемориальную доску, установленную на фасаде одного из зданий комплекса президентского дворца в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию Варшавы.
"Банка с фекалиями попала прямо в доску. Пожилой мужчина задержан у президентского дворца. Мы пытаемся выяснить мотивы таких его действий", - сказал журналистам представитель полиции.
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