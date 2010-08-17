Осквернили памятную доску на дворце президента Польши

Полиция задержала 71-летнего мужчину, бросившего во вторник банку с фекалиями в мемориальную доску, установленную на фасаде одного из зданий комплекса президентского дворца в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию Варшавы.

"Банка с фекалиями попала прямо в доску. Пожилой мужчина задержан у президентского дворца. Мы пытаемся выяснить мотивы таких его действий", - сказал журналистам представитель полиции.