Осквернили памятную доску на дворце президента Польши

22:43, 17 августа 2010
Мир
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Нападавший бросил банку фекалий

Полиция задержала 71-летнего мужчину, бросившего во вторник банку с фекалиями в мемориальную доску, установленную на фасаде одного из зданий комплекса президентского дворца в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию Варшавы.

"Банка с фекалиями попала прямо в доску. Пожилой мужчина задержан у президентского дворца. Мы пытаемся выяснить мотивы таких его действий", - сказал журналистам представитель полиции.

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