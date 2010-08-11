Россия развернула в Абхазии зенитно-ракетный комплекс

Военно-воздушные силы России развернули на территории Абхазии один зенитный ракетный комплекс С-300.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главком ВВС России генерал-полковник Александр ЗЕЛИН.

«Система С-300 во взаимодействии со средствами ПВО сухопутных войск решает задачи по противовоздушной обороне территории Абхазии и Южной Осетии", - добавил главком.

Какая именно модификация комплекса С-300 была развернута в Абхазии, не уточняется.

Как сообщает РИА Новости, министр обороны Южной Осетии Валерий ЯХНОВЕЦ заявил, что противовоздушная оборона Южной Осетии обеспечена достаточно хорошо, однако размещение Россией комплекса ПВО С-300 на югоосетинской территории не было бы лишним.

«В Южной Осетии довольно неплохо отработана система ПВО, ее пока вполне достаточно. Но лишним бы это размещение (С-300) не было», - сказал В.ЯХНОВЕЦ, отвечая на вопрос, не нуждается ли Южная Осетия в размещении у себя комплекса С-300, как это было сделано в Абхазии.

Как сообщает AFP со ссылкой на официальный Тбилиси, размещение С-300 в Абхазии представляет угрозу для Грузии и НАТО.

Как сообщалось, российско-абхазское соглашение, подписанное 17 февраля в ходе визита в Москву Сергея БАГАПША, президента не признанной ни одним из 28 членов Альянса республики, позволяет Вооруженным силам России использовать базу "совместно с вооруженными силами Абхазии для защиты суверенитета и безопасности республики, включая противодействие международным террористическим формированиям". Срок действия соглашения - 49 лет с возможностью его автоматического продления на 15-летние периоды.