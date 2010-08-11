В Индии жертвами наводнения стали 23 иностранных туриста
09:15, 11 августа 2010Мир
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Судьба 400 местных жителей - неизвестна
Жертвами наводнения на севере Индии стали 23 иностранных туриста.
Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные полиции штата Джамму и Кашмир, из них двое - граждане Франции, двое – Италии, один - Испании, остальные - Непала.
По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия в этом регионе составило 177 человек. Судьба 400 местных жителей остается неизвестной.
Основной удар стихии пришелся на популярную среди туристов горную область Ладакх и ее административный центр город Лех. В тот момент там находились более 2 тыс. иностранцев.
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