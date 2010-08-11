В Индии жертвами наводнения стали 23 иностранных туриста

Жертвами наводнения на севере Индии стали 23 иностранных туриста.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные полиции штата Джамму и Кашмир, из них двое - граждане Франции, двое – Италии, один - Испании, остальные - Непала.

По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия в этом регионе составило 177 человек. Судьба 400 местных жителей остается неизвестной.

Основной удар стихии пришелся на популярную среди туристов горную область Ладакх и ее административный центр город Лех. В тот момент там находились более 2 тыс. иностранцев.