Киргизия переходит на парламентско-президентскую форму правления.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», соответствующий указ вступил сегодня в силу.

Президент Роза ОТУНБАЕВА назначила выборы в парламент на 10 октября. Новый Кабинет министров сформирует победившая партия, а полномочия Президента будут сведены до минимума.

В киргизском парламенте всего 120 мест. Партия-победитель может владеть только 65 мандатами.

Между тем, сама Р.ОТУНБАЕВА полагает, что выборы окажутся сложными в связи с открытым конфликтом на юге страны, а также из-за разделения элит на северную и южную части.

С сегодняшнего дня в Киргизии перестаёт действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час. Они были введены в июне из-за массовых беспорядков в стране.