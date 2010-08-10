Иран проигнорировал санкции ООН
00:56, 10 августа 2010Мир
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И повышает обогащение урана до 20%
Иран, несмотря на санкции, одобренные Советом Безопасности ООН и направленные против его ядерной программы, начал использовать дополнительные центрифуги, установленные в этом году, что позволяет обогащать уран до более высоких степеней с большей эффективностью.
Об этом сообщили сегодня представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По их словам, Иран ввел в эксплуатацию дополнительный блок центрифуг, который позволит стране увеличить производительность существующего обогатительного завода в Натанзе и повысить эффективность обогащения урана до 20%, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.
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