Иран проигнорировал санкции ООН

Иран, несмотря на санкции, одобренные Советом Безопасности ООН и направленные против его ядерной программы, начал использовать дополнительные центрифуги, установленные в этом году, что позволяет обогащать уран до более высоких степеней с большей эффективностью.

Об этом сообщили сегодня представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По их словам, Иран ввел в эксплуатацию дополнительный блок центрифуг, который позволит стране увеличить производительность существующего обогатительного завода в Натанзе и повысить эффективность обогащения урана до 20%, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.