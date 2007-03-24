Иран захватил английских моряков с целью обмена

Захват 15 британских моряков иранскими военными был спланированной акцией, которую разработал Совет безопасности Ирана. Такими сведениями располагает арабская газета al-Sharq al-Awsat, выходящая в Лондоне. По ее данным, окончательное решение о проведении операции Генштаб Ирана принял шесть дней назад.

Как утверждает al-Sharq al-Awsat, британцы захвачены в ответ на арест иранских агентов американскими войсками на севере Ирака. Их планируется обменять на британских моряков, отмечает газета.

По информации al-Sharq al-Awsat, первоначально иранское руководство рассчитывало добиться выдачи своих агентов по дипломатическим каналам. Как утверждает газета, министр иностранных дел Ирака Хошияр Зебари (Hoshiyar Zebari) обещал, что арестованные будут переданы иранцам до праздника Навруз (иранский новый год), который отмечается 21 марта. После того, как дипломатические методы не дали результата, Стражи исламской революции получили приказ захватить британских моряков, которые занимаются борьбой с контрабандой оружия в Персидском заливе.

Британские моряки были задержаны 23 марта на морском участке границы между Ираном и Ираком. Иранское руководство обвиняет британцев в нарушении границы, официальный Лондон категорически отвергает эти обвинения и требует немедленного освобождения задержанных. Между тем один из высших офицеров иранской армии Алиреза Афшар (Alireza Afshar) заявил, что на допросе моряки признались в нелегальном пересечении границы.

Задержанные британцы несли службу на корабле британских ВМС "Корнуолл", который входит в состав коалиционных сил в Ираке. Моряков захватили, когда они патрулировали морскую границу на резиновых лодках.

Лента.ру