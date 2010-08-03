Россия решила принять помощь от Украины и Азербайджана

Россия согласилась принять помощь от Украины и Азербайджана в тушении лесных пожаров.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Президент РФ Дмитрий Медведев разрешил МЧС использовать авиатехнику этих государств при ликвидации очагов возгорания в России.

С предложение принять помощь от Украины и Азербайджана выступил ранее руководитель МЧС Сергей ШОЙГУ. Как он сообщил Президенту, Украина выразила готовность помочь России двумя самолетами Ан-32, а Азербайджан - двумя пожарными вертолетами. В ходе рабочей встречи с Д.МЕДВЕДЕВЫМ глава МЧС указал на целесообразность принятия предложений Украины и Азербайджана.

По словам С.ШОЙГУ, подобные предложения поступали и от других стран, однако МЧС решило их пока не рассматривать.

Как сообщалось ранее, помощь России в ликвидации последствий лесных пожаров предложила Германия. В частности, немцы выражали готовность оказать медицинские услуги пострадавшим, помочь в строительстве временных жилищ и обеспечить население питьевой водой. Кроме того, готовность отправить в Россию гуманитарную помощь выразило руководство Южной Осетии.

Борьба с лесными пожарами, охватившими более 500 тысяч гектаров земли, продолжается с конца июля. По последним подсчетам, убытки от пожаров превысили 6,5 миллиарда рублей, передает Лента.ру. На борьбу с огнем брошены военнослужащие и авиатехника. По данным МЧС, с учетом помощи Украины и Азербайджана общее число задействованных в тушении воздушных судов составит 60 единиц.