Экологи обвинили бразильскую компанию в убийстве 300 тысяч акул

08:39, 03 августа 2010
Мир
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Намерены отсудить 790 млн. долларов

В Бразилии активисты экологической организации обвинили местную компанию, занимающуюся рыбным промыслом, в убийстве почти 300 тысяч акул с 2009 года, а также в незаконной продаже акульих плавников.

Как сообщает «Газета.ру», активисты Environmental Justice Institute намерены отсудить у компании Siglo do Brasil Comercio 790 млн. долларов.

По данным экологической природоохранной организации Oceana, ежегодно в мире вылавливают до 73 млн. акул. Массовый отлов этой рыбы вызван, прежде всего, возросшим спросом на акулье мясо.

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