Обама: цель войны в Афганистане проста и достижима
20:52, 01 августа 2010Мир
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Не думайте про Джефферсона
Цель войны в Афганистане проста и достижима, заявил президент США Барак Обама в эфире американского телеканала CBS.
По его словам, США не пытаются навязать Афганистану "джефферсонскую модель демократии". "Мы просто хотим, чтобы Афганистан перестал быть тихой гаванью для террористов. Добиться этого сложно, но определенно можно", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.
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