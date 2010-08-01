Атолл Бикини включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Тихоокеанской атолл Бикини, бывший американской полигон для ядерных испытаний, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято профильным комитетом организации на встрече в столице Бразилии.

Как отмечается в сообщении на сайте ЮНЕСКО, атолл Бикини символизирует начало ядерной эры, что парадоксальным образом сочетается с его образом райского островка.

Атолл Бикини расположен в цепи Ралик Маршалловых островов примерно в 3400 километрах от побережья Австралии. США использовали его в качестве полигона в период с 1946 по 1958 год. Перед началом испытаний с атолла на соседние острова эвакуировали 167 жителей.

В общей сложности за 12 лет американцы взорвали на Бикини 23 ядерных заряда, их суммарная мощность составила более 42 мегатонн. В 1954 году на атолле была взорвана 15-мегатонная водородная бомба, самая мощная в истории американских ядерных испытаний. Этот взрыв привел к радиоактивному заражению значительной территории. В частности, пострадал экипаж находившейся неподалеку японской рыболовецкой шхуны, что вызвало громкий международный скандал.

В 1968 году США признали атолл Бикини пригодным для жизни, после чего начали возвращать местное население. Однако вскоре жители были вновь эвакуированы. В 1997 году специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что пребывание на атолле не представляет опасности. Вместе с тем они отметили повышенную радиоактивность продуктов питания с атолла и не рекомендовали вновь заселять Бикини.

Лента.ру