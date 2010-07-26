Бразильские индейцы захватили в заложники 100 строителей ГЭС

Около 300 индейцев проникли на строительство ГЭС в бразильском штате Мату-Гроссу и взяли в заложники строителей.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный фонд индейцев Бразилии.

В акции принимают участие коренные жители региона, представляющие шесть индейских племен. Индейцы взяли в заложники около ста человек из числа строителей ГЭС.

По словам координаторов акции, индейцы протестуют против строительства станции, которое, по их словам, ведется на месте индейского кладбища. Кроме того, они требуют от правительства компенсации за ущерб, нанесенный экологии региона