Президент США обрушился с резкой критикой на республиканцев

Президент США Барак Обама обрушился с резкой критикой на конгрессменов-республиканцев, обвинив их в том, что они препятствуют восстановлению экономики страны. Такое заявление американский президент сделал в своем еженедельном обращении.

Б.Обама раскритиковал Республиканскую партию за то, что она блокирует принятие многих важных законопроектов, в частности, о льготах для безработных и о расширении кредитования малого бизнеса, передает Associated Press.

По мнению главы Белого дома, обязательство законодателей расширить льготы для безработных затрагивает одновременно и моральный, и практический аспекты. Он процитировал некоторых экономистов, полагающих, что увеличение социальных страховых выплат по безработице является одной из самых эффективных мер по восстановлению экономики страны, поскольку предполагается, что люди быстро израсходуют полученные средства.

Для принятия этого законопроекта потребовалось бы заимствовать 34 млрд долл. в дополнение к имеющемуся государственному долгу. Республиканцы заявляют, что подобные меры только отобьют у населения желание искать работу, в противном случае они бы поддержали законопроект.

Также Б.Обама призвал конгресс принять меры по расширению кредитования малого бизнеса и установлению дополнительных налоговых льгот. Демократы надеются, что голосование по данному вопросу состоится до перерыва в работе конгресса в августе.

В своем обращении, напоминает РосБизнесКонсалтинг, республиканцы осудили действия президента, назначившего во время перерыва в работе сената Дональда Бервика на пост нового главного администратора правительственных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid. Таким образом, Б.Обама смог избежать публичного слушания и голосования за предложенную им кандидатуру.

По словам сенатора от штата Канзас Пэта Робертса, назначение Д.Бервика на этот пост их особенно беспокоит на данный момент, поскольку он будет играть значительную роль в осуществлении масштабного законопроекта по реформе системы здравоохранения. Подобные действия "не могут быть осуществлены за закрытыми дверями", отметил сенатор.