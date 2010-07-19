Страны НАТО приготовили план выхода из Афганистана

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг сообщил, что боевые войска Соединенного Королевства могут быть выведены из Афганистана к 2014 г., передает телеканал Sky News.

В то же время он отметил, что "правительство страны еще не составляло четкий план действий в Афганистане на ближайшие годы".

Министр обороны Великобритании Лиам Фокс сообщил в свою очередь, что власти Соединенного Королевства не планируют проведения боевых операций в Афганистане после 2015 г. По его словам уже сегодня у правительства есть секретный документ, где говорится, что вывод боевых войск из Афганистана запланирован к 2014 г. В этом документе также говорится, что вывод войск НАТО начнется уже в ближайшие месяцы, однако полностью контроль над ситуацией афганским силам безопасности будет передан в 2014 г.

20 июля 2010 г., сообщает РосБизнесКонсалтинг, в Кабуле пройдет международная конференция с участием президента Афганистана Хамида Карзая и руководителей большинства государств, чьи войска участвуют в операциях НАТО в Афганистане. Ожидается, что во время этого мероприятия будет озвучен план поэтапной передачи контроля за ситуацией в стране от сил НАТО местной армии и полиции.