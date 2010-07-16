В Вашингтоне землетрясение рекордной силы

В окрестностях столицы США Вашингтона, округ Колумбия, зафиксировано землетрясение с рекордной для этого района магнитудой 3,6, пишет Лента.ру со ссылкой на AFP.

Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к северо-западу от Вашингтона на территории штата Мэриленд. Подземные толчки были ощутимы во многих районах столицы, в том числе и в Белом доме. Между тем президент США Барак Обама отметил, что в момент землетрясения спал и ничего не почувствовал.

Предыдущее рекордное землетрясение в Вашингтоне было зафиксировано в 1990 году, его магнитуда составила 2,6, сообщает NBC. Землетрясения такой силы практически не заметны в повседневной жизни. Подземные колебания магнитудой от трех до четырех ощутимы в основном только в зданиях и могут спровоцировать незначительное движение предметов.