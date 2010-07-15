Эксперты: Газпром пытается ослабить позиции Nabucco

Газпром пытается ослабить позиции Nabucco, сделав предложение немецкой RWE войти в проект "Южный поток", полагают опрошенные РосБизнесКонсалтингом эксперты газового рынка.

Газпром явно старается ослабить конкурентный проект, говорит аналитик ИК "Арбат Капитал" Виталий Громадин. "Борьба вышла на финишную прямую. Уже этим летом ожидалось подписание контрактов на поставку газа с Азербайджаном и Туркменистаном для Nabucco, но этого еще не произошло. Не так давно RWE подписала соглашение с Туркменией о закупке газа, а Турция - с Азербайджаном. Возможно, это как-то связано с тем, что Газпром сделал соответствующее предложение. RWE является самым активным акционером Nabucco. И если компания согласится на предложение Газпрома, то "Южный поток" нанесет своему конкуренту весомый ущерб", - считает эксперт.

Другой аналитик "Арбат Капитала" Алексей Голубович также считает, что вероятность вхождения немецкой компании в "Южный поток" велика. Выйдет ли в таком случае компания из проекта Nabucco, будет зависеть от того, как будет двигаться этот проект к реализации. Если его перспективность не подтвердится, вполне возможно, что RWE из него выйдет.

В свою очередь аналитик ГК "БрокерКредитСервис" Андрей Полищук полагает, что для RWE все-таки приоритетней Nabucco. "Европа все равно будет строить этот газопровод. Скорее всего, RWE не согласится войти в "Южный поток", либо же войдет с минимальным пакетом. От Nabucco они не откажутся в любом случае, так как проект имеет своей главной целью снизить зависимость Европы от поставок российского газа", - полагает эксперт.

Недавно стало известно о телефонном разговоре заместителя председателя правления Газпрома Александра Медведева с руководством RWE. По информации зарубежных СМИ, Газпром сделал немецкой компании предложение войти в состав акционеров "Южного потока". Источники в Газпроме уверяют, что разговор был инициирован немецкой компанией, в RWE утверждают обратное. 14 июля стало известно о том, что RWE подтвердила получение предложения от Газпрома.