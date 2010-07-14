Вступление Эстонии в еврозону укрепит экономику

Присоединение Эстонии к еврозоне придаст стабильности экономике страны и упростит торговые отношения, заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, слова которого цитирует РИА "Новости" со ссылкой на сообщение президентской канцелярии.

Министры экономики и финансов 27 стран Евросоюза окончательно одобрили во вторник в Брюсселе вступление Эстонии в еврозону 1 января 2011 года, утвердив соответствующие регулирующие законодательные постановления.

По словам Ильвеса, вступление в еврозону не означает решения всех стоящих перед Эстонией проблем, но "евро придаст экономике страны стабильность, упростит торговые отношения и покажет, что Эстония является благонадежным партнером и частью очень влиятельной экономической зоны".

"Сегодняшнее окончательное подтверждение министрами финансов ЕС вступления Эстонии в зону евро 1 января 2011 года дает страховой полис жителям и экономике Эстонии. Это, включая фиксацию переходного курса кроны на уровне нынешнего обменного курса, стало последним решением при вступлении Эстонии в еврозону. Выражаю признание всем, кто в сложный период осознавал необходимость трудных финансовых и политико-экономических решений", - сказал президент.