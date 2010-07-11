Фидель Кастро появился на публике впервые за четыре года

Лидер кубинской революции Фидель Кастро впервые за четыре года появился на публике, сообщила в субботу в своем интернет-блоге местная журналистка Роса Баес.

83-летний экс-президент страны в минувшую среду посетил Национальный центр научных исследований в Гаване.

По словам Баес, уходя из здания, Кастро тепло пообщался с сотрудниками и местными жителями, которые пришли его поприветствовать. «Он остановился, поприветствовал собравшихся и послал им воздушные поцелуи, - отмечает журналистка. – Он худой, однако, выглядит хорошо, и, по словам нашего директора, находится в ясном уме».

Фидель Кастро не появлялся на публике с июля 2006 года, когда тяжелая болезнь вынудила его передать бразды правления своему младшему брату Раулю.

Тем не менее, кубинские СМИ публикуют фотографии Кастро, сделанные в ходе его встреч с главами дружественных государств.

Газета.ру