В США киевлянина обвинили в хищениях денег через интернет

17:47, 10 июля 2010
Мир
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Украинец вину не признал

В Нью-Йорке гражданину Украины Егору ШЕВЕЛЕВУ, который фигурирует в деле о международном киберзаговоре, предъявлено обвинение в продаже украденных номеров кредитных карт.

По данным следствия, у Е.ШЕВЕЛЕВА было 75 тысяч таких номеров, которые использовались для кражи денег и получения персональных данных держателей, передает Радио «Свобода».

Находящийся под стражей 24-летний киевлянин вины не признал.

 

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