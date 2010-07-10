В США киевлянина обвинили в хищениях денег через интернет
17:47, 10 июля 2010Мир
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Украинец вину не признал
В Нью-Йорке гражданину Украины Егору ШЕВЕЛЕВУ, который фигурирует в деле о международном киберзаговоре, предъявлено обвинение в продаже украденных номеров кредитных карт.
По данным следствия, у Е.ШЕВЕЛЕВА было 75 тысяч таких номеров, которые использовались для кражи денег и получения персональных данных держателей, передает Радио «Свобода».
Находящийся под стражей 24-летний киевлянин вины не признал.
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