Европарламент одобрил идею Европейской службы внешних действий

Европарламент одобрил концепцию Европейской службы внешних действий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня Европарламентом на своем заседании в Страсбурге.

“За” проголосовали 549 депутатов, “против” – 78, воздержались 17.

Согласно рекомендациям по организации и методам работы службы, одобренным резолюцией Европарламента, в случае отсутствия Верховного представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН ее смогут замещать комиссары ЕС по вопросам расширения и по вопросам развития и гуманитарной помощи или министр иностранных дел председательствующей в ЕС страны.

Предполагается, что контроль над программами внешнего сотрудничества Евросоюза останется, как и ранее, за Еврокомосией, несмотря на предложение К.ЭШТОН передать его новой Службе внешних действий. Что же касается предложений об изменениях в политику развития, то они будут готовиться совместно Еврокомиссией и Службой внешних действий.

60% персонала Службы внешних действий будут составлять постоянные европейские чиновники, что, по мнению депутатов Европарламента, будет гарантировать европейскую идентичность дипломатической службе ЕС. Еще треть сотрудников будет состоять из представителей дипломатических служб стран - членов Евросоюза.

Начиная с 1 января 2011 года, 1525 служащих из Еврокомиссии и Генерального секретариата Совета ЕС перейдут в Службу внешних действий ЕС. Кроме того, появится дополнительно 100 вакансий, поскольку общее количество персонала службы будет составлять 1625 чел.

Штаб-квартира Службы внешних действий будет находиться в Брюсселе. Сама служба будет состоять из центральной администрации и 136 бывших делегаций Еврокомиссии за границей.

Рекомендациями обеспечивается политическая и финансовая подотчетность Службы внешних действий ЕС перед Европарламентом.

Предполагается также, что перед назначением на должности специальных представителей ЕС или глав делегаций ЕС в отдельных, наиболее важных для Евросоюза странах, претенденты должны встретиться с депутатами - членами Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

Как сообщал УНИАН, создание Европейской службы внешних действий является одним из требований Лиссабонского соглашения. Служба предназначена для более четкой координации европейской внешней политики.