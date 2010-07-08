Глава российского МИД надеется, что США и Европа его не разочаруют
Как реагируют на новые отношения с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ надеется, что сведения о недовольстве Европы и США новыми украинско-российскими отношениями не соответствуют действительности.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом С.ЛАВРОВ сказал в интервью телерадиокомпании «Мир».
«Я оценил последовавшую из Европы и Америки реакцию на новый характер российско-украинских отношений. Однако у меня есть сведения о том, что в прямых контактах с украинскими коллегами наши западные партнеры высказывают этим недовольство», - сказал С.ЛАВРОВ.
«Если это подтвердится, а я очень надеюсь, что это не произойдет, то это будет для меня очень большим разочарованием, потому что в очередной раз мы станем свидетелями двойного стандарта и логики игры с нулевым результатом», - добавил российский министр.